पेट्स शॉप्स और ऑनलाइन मार्केट में पेट्स विंटर वियर को लेकर कई नए प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसमें गर्म बिस्तर और मैट मिल रहा है, जिसमें जमीन की ठंड से बचाने के लिए सॉफ्ट कुशन बेड और थर्मल मैट खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ ही ठंड में पंजों को फटने से बचाने के लिए विशेष मॉइस्चराइजिंग बाम और छोटे बूट्स पहनाए जा रहे हैं। ड्राई शैंपू और ग्रूमिंग किट भी पेट्स लवर्स में टॉप पर्चेजिंग बनी है, इसमें सर्दियों में रोज नहलाने के बजाय पेट्स की सफाई के लिए ड्राई शैंपू लगाकर विंटर लोशन लगाया जा रहा है।