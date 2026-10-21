Damoh Crime: अजय को आसमान में हर जगह दिख रही थी पुलिस, 5 साल पहले शादी, अब सब खत्म

Youth suspicious death: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के गाड़ाघाट में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। मृतक नीमच जिले का निवासी था और अपने पिता, दादा, भाई के साथ दो दिन पहले दमोह जिले में अपनी ससुराल आया था। परिजनों के अनुसार युवक ने खुद ही घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। मामले में खास बात यह है कि मृतक बीते चार दिनों से पुलिस-पुलिस चिल्ला रहा था। उसे उठते, सोते, खाते, आसमान में देखते हुए हर जगह पुलिस ही नजर आ रही थी। इसी से उसके परिजन परेशान हो गए थे।