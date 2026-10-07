पेट का कैंसर शरीर में दिखाता है ये 6 लक्षण, जबलपुर में डॉक्टरों ने फ्री में की 5 लाख की सर्जरी

Jabalpur news: मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के स्टेट कैंसर अस्पताल में कैंसर पीड़ित 8 मरीजों की उडी-4 के मिनिमली इनवेसिव तकनीक से निशुल्क सर्जरी की गई। एससीआई-कॉन 2026 सम्मेलन के दौरान जटिल कैंसर सर्जरी का लाइव प्रदर्शन किया गया। महाकौशल क्षेत्र और मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार 3डी-4के और एडवांस आईसीजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से ये ऑपरेशन किए गए। इन सर्जरी पर निजी अस्पतालों में 1 से 5 लाख रुपए तक खर्च आता है, जबकि सम्मेलन के दौरान मरीजों को यह उपचार पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया गया।