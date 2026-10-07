एमपी में ‘सफेद सोना’ हुआ बेहाल, 8 बार दवा के बाद भी नहीं थमी गुलाबी इल्ली, 30% तक घटा उत्पादन

Khandwa news: मध्यप्रदेश का सफेद सोना संकट में है। जिस कपास की मांग विदेशों तक थी, उसका उत्पादन ही 30% घट गया। इल्लियों से बेअसर बीटी कॉटन किसानों की पसंद रहा। अब यही कीटों का शिकार हो गया। कीटों से बचाने वैज्ञानिकों ने उपचारित बीटी कॉटन बीज बनाए। उसी पर किसानों ने कीटनाशक छिड़ककर सामान्य बना दिया। नतीजा, अब कीटों का हमला हो रहा है। इसका खुलासा शोधकर्ता आसिफ सिद्दीकी की शोध से हुआ है। खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर में 4 लाख हेक्टेयर में हो रही कपास की खेती पर गुलाबी इल्ली का प्रकोप है।