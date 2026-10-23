‘मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं तो लोगों से कैसा व्यवहार करते होंगे?’, राजगढ़ कलेक्टर के सामने भड़के विधायक

Rajgarh News : मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले खिलचीपुर में आयोजित शिविर के दौरान जल निगम से जुड़े पेय जल संकट का मुद्दा गरमा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने के बावजूद पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर राजगढ़ विधायक अमरसिंह यादव ने जल निगम के जीएम को जमकर फटकार लगा दी। खास बात ये है कि, शिविर में मौजूद लोगों के बीच जिस समय विधायक सिंह जीएम को फटकार लगा रहे थे, उस समय राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा भी वहां मौजूद थे।