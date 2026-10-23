23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

‘मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं तो लोगों से कैसा व्यवहार करते होंगे?’, राजगढ़ कलेक्टर के सामने भड़के विधायक

CM Jan Vishwas Camp : जनविश्वास शिविर में भड़के विधायक अमरसिंह यादव। कलेक्टर से बोले- देखिए, आपके सामने भी कैसे बोल रहा जल निगम का जीएम। पानी न पहुंचने की शिकायत पर हुई तीखी बहस। विधायक बोले- '50 गांव के लोग परेशान, अपनी गलती स्वीकार करो।'
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 23 Oct 2026, 7:56 PM IST

CM Jan Vishwas Camp

संबोधित करते हुए विधायक अमरसिंह यादव (फोटो सोर्स: Patrika)

Rajgarh News : मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले खिलचीपुर में आयोजित शिविर के दौरान जल निगम से जुड़े पेय जल संकट का मुद्दा गरमा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाने के बावजूद पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर राजगढ़ विधायक अमरसिंह यादव ने जल निगम के जीएम को जमकर फटकार लगा दी। खास बात ये है कि, शिविर में मौजूद लोगों के बीच जिस समय विधायक सिंह जीएम को फटकार लगा रहे थे, उस समय राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा भी वहां मौजूद थे।

शिविर के दोरान विधायक अमरसिंह यादव ने कहा कि, पूरे इलाके में पेयजल व्यवस्था की दिक्कत है और करीब 50 गांवों के लोग इस समस्या से परेशान हैं। इसके बावजूद जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय अधिकारियों की ओर से अलग - अलग जवाब दिए जा रहे हैं।

विधायक बोले- 'तुम झूठ बोलते हो'

विधायक ने जीएम से कहा कि, 'मेरे सामने मेरा सरपंच गलत थोड़े ही बोल रहा है। पूरे जल निगम को तुमने बर्बाद कर रखा है। झूठ बोलते हो, अपनी गलती स्वीकार करो।' यही नहीं उन्होंने सवाल उठाया कि, जब पाइपलाइन बिछाने का काम हो चुका है और पूरा भुगतान भी कर दिया गया है तो लोगों तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रही है।

जल निगम के प्रबंधन पर उठाए सवाल

उन्होंने जल निगम के प्रबंधन पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि, पूरे इलाके में पेयजल को लेकर परेशानी बनी हुई है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा से कहा ​कि, आपके सामने जीएम (यूके चौधरी) का ये व्यवहार है, आप ही सोचिए कि, आम लोगों से इनका व्यव्हार कैसा होगा?

कलेक्टर ने किया समझाने का प्रयास

इस दौरान एक ग्रामीण ने भी पानी नहीं मिलने की शिकायत करते हुए कहा कि, अगर संबंधित लाइन में पानी पहुंच रहा है तो वो इसके लिए कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। ग्रामीणों की शिकायतों के बीच कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने भी हस्तक्षेप कर स्थिति समझाने का प्रयास किया।

शिविर के बाद ग्रामीणों में चर्चा शुरु

शिविर में जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों के सामने जल निगम के कामकाज को लेकर हुई तीखी बहस चर्चा का विषय बनीं रही। ग्रामीणों का मुख्य सवाल यही था कि, पाइपलाइन बिछाने और भुगतान के बाद भी उन्हें पेय जल क्यों नहीं मिल रहा है।

बेगमगंज में भीषण सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आई स्पोर्ट्स बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत

ये भी पढ़ें
Dumper Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 7:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / ‘मेरे सामने ऐसे बोल रहे हैं तो लोगों से कैसा व्यवहार करते होंगे?’, राजगढ़ कलेक्टर के सामने भड़के विधायक

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajgarh Accident: शायरियों से बनाई थी लोगों के दिल में जगह, सड़क हादसे में कोर्ट मुंशी की मौत, महिला आरक्षक घायल

Rajgarh Road Accident court clerk poet deva maurya death
राजगढ़

कांग्रेस विधायक सड़क हादसे में घायल, राजस्थान में स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर

MLA Bherusingh Bapu Accident
राजगढ़

न नदी प्रदूषित होगी न कचरा बनेगा, राजगढ़ में प्रतिमाओं पर चढ़ी मालाओं से बन रही ईको-फ्रेंडली धूप-बत्ती

Innovative Initiate
राजगढ़

राजगढ़ में बालश्रम की जांच करने पहुंची टीम से भिड़े ढाबा संचालक, दर्ज हुई एफआईआर

Rajgarh Crime
राजगढ़

देश के कई शहरों तक पहुंच रही सारंगपुर के सीताफल की मिठास

sarangpur sitafal
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.