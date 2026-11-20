हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने किसी तरह मां वंदना को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटे मोनेश का शव कार में ही फंसा हुआ था जिसे जेसीबी की मदद से कार से निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि वंदना के पति महेन्द्र पाटीदार का करीब 6 साल पहले निधन हो चुका है और परिवार में मां-बेटा ही थे। हादसे में मां-बेटे की खबर जैसे ही करोंदिया गांव पहुंची तो पूरे गांव में शोक छा गया। हादसे के बाद ट्रॉले का ड्राइवर ट्रॉले को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रॉले को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।