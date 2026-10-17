‘अब लौटकर नहीं आएंगे छोटे भैया’, अनूपपुर में भाई की मौत के बाद मातम

यह दुखद घटना अनूपपुर जिले के देवरी चक्कीटोला गांव में हुई है। इस गांव में जैसे ही छोटे भैया के मिलने की खबर फैली, पूरे गांव में मातम छा गया। घर से खेत पर काम के लिए निकले भैया कुएं में मृत पाए गए थे। 48 साल के रमेश सिंह का शव कुएं में मिला। वे 15 अक्टूबर सुबह 6 बजे खेत जाने का कहकर निकले थे। घर से तीन किमी दूर नर्मदा नदी के किनारे उनका खेत था। परिजनों ने बताया कि रमेश सिंह हर दिन की तरह खेत पर जाते थे और शाम को या रात को घर आ जाते थे। परिजनों को लगा कि वे किसी काम में व्यस्त होंगे, इसलिए देरी से आएंगे, लेकिन अगले दिन तक वे नहीं आए तो परिवार के लोगों की धड़कनें बढ़ गईं थी।