अनूपपुर में शाम को दोस्तों के साथ निकला था अभिषेक, 13 घंटे बाद घर आई डेडबॉडी

Anuppur news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत केवई नदी में शनिवार शाम नहाने के दौरान डूबे 15 वर्षीय किशोर अभिषेक पाटस्कर का शव करीब 13 घंटे बाद रविवार सुबह बरामद हुआ। रात 12.30 बजे तक एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा और पानी की अधिक गहराई के कारण सफलता नहीं मिली। रविवार सुबह करीब 6.10 बजे परिजनों को नदी किनारे पानी में शव उतराता दिखाई दिया। परिजनों ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान समाप्त कर एसडीआरएफ टीम जिला मुख्यालय लौट गई।