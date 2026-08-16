स्वतंत्रता दिवस पर जैतहरी नगर पालिका कर्मचारी की छात्र से अमानवीयता, बाल खींचते हुए वीडियो वायरल

Anuppur News :मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जैतहरी नगर पालिका इलाके के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के बाद बूंदी वितरण के दौरान एक बच्चे के साथ नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा अमानवीय व्यवहार करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कर्मचारी द्वारा मासूम से किए गए अमानवीय व्यव्हार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित कर्मचारियों को कार्य से पृथक कर दिया है।