16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अनूपपुर

भारी बारिश के बाद शहडोल-अमरकंटक मार्ग 14 घंटे से बंद, गिजरी नाले के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों यात्री

Shahdol Amarkantak Route : अनूपपुर में शनिवार शाम से जारी बारिश के बाद शहडोल - अमरकंटक मार्ग पिछले 14 घंटे से बंद है। क्षेत्र में जारी भारी बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर हैं। गिजरी नाले में बाढ़ आने से दोनों तरफ सैकड़ों यात्री फंसे हैं।
2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 16, 2026

Shahdol Amarkantak Route

Shahdol Amarkantak Route (शहडोल-अमरकंटक मार्ग 14 घंटे से बंद Photo Source- Input)

Anuppur News :मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में शनिवार से जारी लगातार बारिश के बाद नदी - नाले उफान पर आ गए हैं। तेज बारिश के चलते शहडोल - अमरकंटक मुख्य मार्ग पर राजेंद्रग्राम के पास स्थित गिजरी नाले में बाढ़ आ गई है। ऐसे में मार्ग पर बीते करीब 12 घंटे से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। रविवार दोपहर 02 बजे तक नाले में पानी का तेज बहाव बना हुआ है, जिसके चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग हुई है। राहगीर घंटों से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि, रात करीब 12 बजे से गिजरी नाले में पानी बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने एहतियातन मार्ग पर आवागमन रोक दिया है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नाले के दोनों छोर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही, पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। वाहनों को आगे जाने से रोकने के कारण बड़ी संख्या में यात्री और वाहन चालक कई घंटे तक दोनों ओर फंसे रहे। रविवार दोपहर को खबर लिखे जाने तक बाढ़ की स्थिति सामान्य न होने के कारण आवागमन शुरू नहीं किया जा सका है।

सावन में अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालु परेशान

सावन का महीना होने के कारण अमरकंटक में दर्शन और पूजा - अर्चना के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर गिजरी नाले में बाढ़ आने से सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों के साथ प्रतिदिन शहडोल, राजेंद्रग्राम और अमरकंटक के बीच आवागमन करने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दोनों तरफ लगाए गए बैरिकेड

राजेंद्रग्राम थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह बरकड़े ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाले के दोनों ओर बैरिकेड लगाए गए हैं। दोपहर 12.30 बजे तक मार्ग पर आवागमन बंद था। नाले में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए वाहनों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

विधायक बोले, नया पुल नहीं बना तो कभी भी हो सकता है हादसा

पुष्पराजगढ़ विधायक फुदेलाल सिंह ने गिजरी नाले पर बने पुल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि, एमपीआरडीसी का ये पुल काफी नीचा है। थोड़ी सी तेज बारिश होते ही पुल के ऊपर पानी आ जाता है और आवागमन बंद करना पड़ता है। अमरकंटक राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल है, इसलिए यहां आने-जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लंबे समय से नए पुल के निर्माण की मांग की जा रही है।

विधायक ने कहा कि वे कई वर्षों से एमपीआरडीसी के अधिकारियों से पत्राचार कर पुराने पुल की जगह नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जब से उन्होंने इस मार्ग को देखा है, तब से इसी पुल से आवागमन हो रहा है। उनके अनुसार पुल कई दशक पुराना हो चुका है और अब इसकी जगह ऊंचे एवं सुरक्षित पुल का निर्माण जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो भविष्य में किसी गंभीर दुर्घटना के बाद ही शासन-प्रशासन जागेगा।

उफनती चंबल नदी में फंसी 150 जानें, तेज बहाव में 5 कि.मी बहा स्टीमर, मची चीख-पुकार

ये भी पढ़ें
Steamer Sailed in Chambal River

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Aug 2026 02:15 pm

Published on:

16 Aug 2026 02:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / भारी बारिश के बाद शहडोल-अमरकंटक मार्ग 14 घंटे से बंद, गिजरी नाले के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों यात्री

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वतंत्रता दिवस पर जैतहरी नगर पालिका कर्मचारी की छात्र से अमानवीयता, बाल खींचते हुए वीडियो वायरल

Jaithari Municipality
अनूपपुर

Anuppur News: हरियाली पर्व मनाया, साथ में खाना खाया...फिर चाचा ने कर दी भतीजे की हत्या

anuppur murder case
अनूपपुर

Farmer Tree Protest: 2 घंटे तक समझाते रहे अधिकारी, अपनी बात पर अड़ा रहा किसान, अनूपपुर में हाई-वोल्टेज ड्रामा

anuppur
अनूपपुर

‘मेरा दोस्त डूब रहा…’ मौत से दोस्त को छीन लाया, खुद जिंदगी से हार गया आर्यन, अनूपपुर में हादसा

Student drowns to death: एक छात्र की डूबने से मौत (Photo Source - Patrika)
अनूपपुर

Krait Snake: रात 2.30 बजे बिस्तर पर रेंग रहा था करैत सांप, अनूपपुर में बच्ची की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती

Snake Bite two sister died
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.