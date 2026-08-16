भारी बारिश के बाद शहडोल-अमरकंटक मार्ग 14 घंटे से बंद, गिजरी नाले के दोनों तरफ फंसे सैकड़ों यात्री

विधायक ने कहा कि वे कई वर्षों से एमपीआरडीसी के अधिकारियों से पत्राचार कर पुराने पुल की जगह नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जब से उन्होंने इस मार्ग को देखा है, तब से इसी पुल से आवागमन हो रहा है। उनके अनुसार पुल कई दशक पुराना हो चुका है और अब इसकी जगह ऊंचे एवं सुरक्षित पुल का निर्माण जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो भविष्य में किसी गंभीर दुर्घटना के बाद ही शासन-प्रशासन जागेगा।