Anuppur News: हरियाली पर्व मनाया, साथ में खाना खाया…फिर चाचा ने कर दी भतीजे की हत्या

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि बुधवार दोपहर करीब 1 बजे दोनों बाइक से अपने खेत गए थे। वहां उन्होंने हरियाली पर्व मनाया और इसके बाद चाचा के घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद दोनों ने खाना-पीना किया। इसी दौरान जमीन के बंटवारे को लेकर फिर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी बढ़ने पर दल सिंह ने पास रखी टांगी उठाकर प्रमोद पर हमला कर दिया। आरोपी ने प्रमोद के सिर, चेहरे और गर्दन पर कई वार किए, गर्दन पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद घर के अन्य सदस्यों ने खून देखकर पुलिस को सूचना दी।