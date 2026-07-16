‘मेरा दोस्त डूब रहा…’ मौत से दोस्त को छीन लाया, खुद जिंदगी से हार गया आर्यन, अनूपपुर में हादसा

Anuppur news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले बीते दिन दर्दनाक हादसे में 21 साल का आर्यन हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। अपने ही दोस्त को बचाने के लिए आर्यन ने खुद की जान पर खेलकर दोस्त को बचा लिया लेकिन खुद दुनिया से चला गया। आर्यन की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पूरे परिवार को रो-रोकर बुरा हाल है। हर कोई यही कह रहा है कि उसने दोस्ती निभाई लेकिन खुद जिंदगी से हार गया। पुलिस के अनुसार बिहार से परिजनों के पहुंचने के बाद शव परीक्षण की कार्रवाई कर शव उन्हें सौंपा जाएगा।