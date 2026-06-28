दोपहर 3:30 बजे मस्ती कर रहा बच्चा अचानक नदी में समाया, अनूपपुर में छोड़ गया रोता परिवार, 3 घंटे बाद मिला शव

सूचना मिलते ही भालूमाड़ा थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय तैराकों और ग्रामीणों की मदद से नदी में सर्च अभियान शुरू किया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने नदी में उतरकर तथा जाल लगाकर लगातार तलाश की। घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के लोग नदी घाट पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिस पर प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे से पीछे हटाया। इस दौरान कुछ देर हल्की बहस भी हुई।