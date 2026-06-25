6 लोगों की जान लेने के 37 दिन बाद वहीं वापस लौटे हाथी, अनूपपुर के ग्रामीणों में दहशत

बीते पांच माह के दौरान हाथियों के समूह, विशेषकर एक आक्रामक हाथी की गतिविधियों के कारण (Elephant Attack) छह लोगों की मौत हुई थी। बाद में उस आक्रामक हाथी का बांधवगढ़ से बुलाए गए प्रशिक्षित हाथी दल की मदद से रेस्क्यू किया गया था, जबकि शेष चार हाथी मरवाही के जंगलों के रास्ते छत्तीसगढ़ लौट गए थे। अब एक बार फिर उनके अनूपपुर लौटने से वन विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के करीब जाने, उन्हें देखने के लिए भीड़ लगाने तथा जंगल क्षेत्रों में अकेले जाने से बचें तथा किसी भी गतिविधि की तत्काल सूचना वन अमले को दें।