तस्कर बोले- हट जाओ, वरना जान से मार देंगे, ब्यावरा में 16 तस्करों के आगे घंटों डटे रहे 5 वनकर्मी

वन विभाग के अनुसार जब टीम ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने पहले धमकी दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। वनकर्मियों का कहना है कि तस्कर लगातार उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते रहे, लेकिन अमला पीछे नहीं हटा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब तस्करों ने पथराव शुरू कर दिया। आसपास खेत होने के कारण उन्हें तुरंत पत्थर नहीं मिले। बताया जाता है कि कुछ तस्कर करीब सौ मीटर पीछे गए और वहां से पत्थर लाकर फिर लौटे। इसके बाद वन विभाग के वाहन को निशाना बनाया गया। पिकअप वाहन के टायर कुल्हाड़ी से काट दिए गए। वाहन का कांच फोड़ा गया और बोनट को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना में तीन वन कर्मियों को भी मामूली चोटें आई है। हालांकि लगातार दबाव के बावजूद वनकर्मी डटे रहे। इसी दौरान आसपास के कुछ ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। हालात बदलते देख तस्करों ने बाइक पर बंधी सागौन की सिल्लियों की रस्सियां काटीं और लकड़ी छोड़कर भाग निकले। वे नरी, हरिपुरा और परधानी कुंडल की दिशा में फरार हो गए।