24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गुना

‘जिस शव को पिता का समझकर जलाया, वो निकला दूसरे का’, गुना ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का ब्लंडर

Guna triple murder case- सात घंटे में गुना ट्रिपल मर्डर खुलासे का दावा करने वाली पुलिस से लाशों की पहचान और जांच में दो ब्लंडर मिस्टेक कर दिए।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Akash Dewani

Jun 24, 2026

Guna triple murder case

Guna triple murder case- गुना ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने किए दो ब्लंडर (फोटो सोर्स- Patrika)

Guna triple murder case- मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना के सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में तीनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली और हड़बड़ी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए है। महज 7 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा करने का ढिंढोरा पीटने वाली पुलिस ने तफ्तीश में दो ऐसी गंभीर लापरवाहियां की, जिसने कानून व्यवस्था की साख को बट्टा लगा दिया है। इधर यह भी सामने आया कि हत्या की जड़ प्लॉट की रजिस्ट्री बनी। इसी के पैसो को लेनदेन को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपियों ने वारदात को अंजाम दे दिया।

प्लॉट की रजिस्ट्री बनी हत्या की वजह, लोकेशन से पकड़े गए

गिंदाबाई के परिजनों के मुताबिक, पुलिस जिस कहानी को अवैध संबंधों से जोड़ रही थी, उसकी असली वजह प्लॉट का विवाद है। 18 जून को ही ओमप्रकाश के हाईवे किनारे वाले प्लॉट की रजिस्ट्री गिंदाबाई की बहन के नाम हुई थी। इसी के पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ा और इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। साइबर टीम को आरोपियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल से सुराग मिला, जिसके बाद सुरेन्द्र जाटव, सीताराम जाटव और गनेशराम जाटव को जेल भेजा गया है। हालांकि, मुख्य आरोपी सीताराम के भाई राजकुमार का दावा है कि उसका भाई निर्दोष है और पुलिस ने केस बंद करने के चक्कर में उसे फंसाया है।

बिना पुख्ता जांच के सौंप दी किसी और की लाश

21 जून को म्याना के एक खेत वाले मकान से पहली लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने बिना किसी वैज्ञानिक जांच या कड़े वेरिफिकेशन के, ओमप्रकाश शर्मा के भतीजे के दावे पर शव उन्हें सौंप दिया। परिजनों ने उसे ओमप्रकाश मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अगले दिन जब उसी मकान के दूसरे कमरे से दो और लाशें मिलीं, तब असली सच सामने आया। ओमप्रकाश के बेटे ने बनियान देखकर अपनी पिता की लाश पहचानी। जब पुलिस ने उसे पहले दिन की लाश का फोटो दिखाया तो उसने साफ कह दिया कि यह उसके पिता नहीं हैं। तब जाकर पुलिस के होश उड़े कि पहले दिन जिसका अंतिम संस्कार हुआ. वह असल में रामकृष्ण जाटव की लाश थी। इस लापरवाही के बाद रामकृष्ण के गुस्से से आगबबूला परिजनों ने अस्थियां लेने तक से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस की समझाइश पर वे माने।

ताला बंद कमरा देखने की जहमत नहीं उठाई

पुलिस की दूसरी सबसे बड़ी नाकामी मौके की जांच (क्राइम सीन इन्वेस्टीगेशन) में सामने आई। पहले दिन जब पुलिस को मकान के एक कमरे में शव मिला, तो उसने पास ही ताला बंद दूसरे कमरे को खोलकर देखने की जरूरत ही नहीं समझी। पुलिस टीम बिना पूरा परिसर खंगाले लौट आई। दूसरे दिन जब उस बंद कमरे को खोला गया, तो वहां से दो और लाशें (ओमप्रकाश और गिंदाबाई) बरामद हुईं। अगर पहले दिन ही पुलिस ने पूरी तत्परता से जांच की होती. तो तीनों शव एक साथ मिल जाते और शिनाख्त का इतना बड़ा तमाशा नहीं बनता।

बजरंग दल के कारण 29 लाख रुपए का घाटा, महाकाल मंदिर के प्रबंधन का बड़ा दावा

ये भी पढ़ें
Mahakal Temple VIP Darshan Bajrang Dal Protest loss of 29 lakh rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 08:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / ‘जिस शव को पिता का समझकर जलाया, वो निकला दूसरे का’, गुना ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस का ब्लंडर

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला तो खैर नहीं, गुना में धारा-163 के तहत आदेश जारी

Inflammatory Content
गुना

न इमर्जेंसी गेट, न फायर सेफ्टी, गुना में भी हो सकता है लखनऊ जैसा हादसा

abvp
गुना

“मुझे छोड़ गई मां, इसलिए मार डाला”, गुना में एक घर में मिलीं तीन लाशें, बेटे ने खोला राज

Guna SP Hitika Vasal एसपी हितिका वासल ने हत्या की वजह बताई
गुना

बंद कमरे से मिले महिला और दो पुरुषों के शव, गुना के ट्रिपल डेथ मिस्ट्री में उलझी पुलिस

Guna triple death mystery
गुना

‘मुझे कोई रोक नहीं पाएगा’, संगठन से फटकार के बाद गुना भाजपा विधायक के तीखे तेवर

mla pannalal shakya new video after bjp president warning
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.