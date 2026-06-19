प्रभारी Executive Engineer 1.5 लाख रिश्वत पहले ले चुका था, अनूपपुर में 30 हजार लेते EOW ने पकड़ा

EOW की टीम ने शुक्रवार को फरियादी रामाश्रय यादव को रिश्वत के 30 हजार रुपये देने के लिए रिश्वतखोर प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एके शाह के पास भेजा। रिश्वतखोर ने पैसे देने के लिए फरियादी को अपने स्मार्ट सिटी स्थित निजी निवास पर बुलाया और वहां पर जैसे ही रिश्वत के 30 हजार रुपये लिए तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी अधिकारी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार मामले की जांच जारी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि रिश्वत के लेन-देन में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। घटना के बाद पीएचई विभाग सहित जिले के प्रशासनिक हलकों में चर्चा का माहौल है।