Lucknow Fire Accident- आखिरी बार दुर्गा पूजा में घर आया था बेटा, शादी के सपने अधूरे छोड़ गया

जयनील चक्रवर्ती पिछले तीन वर्षों से लखनऊ में एक निजी कंपनी में गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा था। परिजनों के मुताबिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वह बेंगलुरु गया था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी प्रतिभा के चलते उसे नौकरी का प्रस्ताव मिल गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह करीब 12 लाख रुपए वार्षिक पैकेज पर कंपनी में कार्य करने लगा था। परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं और वह अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहा था।