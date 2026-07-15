घर में मिले दंपती के शव, राजगढ़ में फर्श पर मिला पत्नी का शव, फंदे पर लटका मिला पति

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दंपती के दो बेटे और दो बेटियां हैं, चारों की शादी हो चुकी है। परिवार के अन्य सदस्य गांव में बने मकान में रहते हैं, जबकि रायसिंह और उसकी पत्नी जंगल में बने मकान में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि रायसिंह नशे का आदी था। हालांकि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम पचोर अस्पताल में कराया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना के पीछे घरेलू विवाद, नशे की लत या कोई अन्य कारण तो नहीं था।