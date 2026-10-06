‘तीर्थ को तीर्थ ही रहने दो, विकास के नाम पर विनाश न हो’, शंकराचार्य ने अमरकंटक के नर्मदा लोक पर जताई चिंता

गो संरक्षण के विषय पर शंकराचार्य कहा कि राज्य सरकारों को गोरक्षा एवं गोसेवा के लिए विधिवत अलग बजट निर्धारित करना चाहिए। संत समाज की भूमिका पर उन्होंने कहा कि संत वह है जो स्वयं सत्य की प्राप्ति के मार्ग पर चले और दूसरों को भी सनातन मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। संतों का कर्तव्य समाज को सही दिशा देना है। राजनीति में संतों की भूमिका राजनीति करने की नहीं, बल्कि राजनीति के शुद्धीकरण की होनी चाहिए। सनातन बोर्ड की मांग पर शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि सनातन समाज की समस्याओं और धार्मिक हितों के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड बनने से सनातनियों की धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं को सरकार के समक्ष व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकेगा।