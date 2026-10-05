MP के दो शहरों का बदलेगा नक्शा, ISRO की मदद से तैयार होगा हाईटेक मास्टर प्लान

Chitrakoot-Maihar master plan: विंध्य क्षेत्र के दो प्रमुख आस्था केंद्र धर्मनगरी चित्रकूट और अनुरूप शक्तिपीठ मैहर को भविष्य की आवश्यकताओं के आधुनिक, सुव्यवस्थित और सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए महायोजना पर काम तेज गति से शुरू हो गया है। अगले 20 से 25 वर्षों यानी वर्ष 2041 और 2047 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान को एक साल के भीतर जमीनी धरातल पर लागू करने का लक्ष्य रखा है। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इसके लिए व्यापक स्तर पर डेटा संकलन का मैदानी कार्य प्रारंभ कर दिया है।