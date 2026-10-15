Anuppur : जिस बेटे को खरोंच भी नहीं लगने देते थे, आज पोस्टमार्टम के निशान देखकर फफक पड़े पिता

Anuppur News : जिस घर में अपनों से मिलने और पूजा में शामिल होने की खुशी थी, वहां अब 3 मौतों के कारण मातम पसरा है। तीर्थ यात्रा से लौटने पर आयोजित पूजा में शामिल होने बिजुरी गए परिवार के 3 लोग हंसी-खुशी अपने घर बकेली लौट रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के अनूपपुर के ग्राम पाली के पास नेशनल हाईवे-43 पर हुए सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। हादसे में 21 वर्षीय आर्यन केवट, 22 वर्षीय पंकज केवट और 56 वर्षीय देववती केवट की मौत हो गई। किसी पिता का इकलौता बेटा हमेशा के लिए बिछड़ गया तो किसी मां की वर्षों की मेहनत और बेहतर भविष्य के सपने एक झटके में बिखर गए।