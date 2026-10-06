Nagpur: शराबी पिता की हरकतों से 2 साल से परेशान थी बेटी, रात में विवाद बढ़ा तो बैट से कर दिया हमला, अस्पताल में मौत

परिवार में पत्नी, 17 वर्षीय बेटी और एक छोटा बेटा है। मृतक की पत्नी घरों में काम करती हैं, जबकि उनकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक को शराब की लत थी। शराब पीकर घर लौटने के बाद अक्सर परिवार के साथ उनका विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि लड़की का पिता शराब के नशे में बेटी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि वह बेटी पर गलत नजर रखता था और लगातार उसके करीब आने की कोशिश करता था।