6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Nagpur: शराबी पिता की हरकतों से 2 साल से परेशान थी बेटी, रात में विवाद बढ़ा तो बैट से कर दिया हमला, अस्पताल में मौत

Nagpur Murder: नागपुर में 17 वर्षीय लड़की ने बैट से हमला कर अपने पिता की हत्या कर दी। आरोप है कि शराब के नशे में पिता लड़की को परेशान करते थे और विवाद के दौरान लड़की ने उनके सिर पर हमला कर दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rakesh Mishra

Oct 06, 2026

nagpur murder

प्रतीकात्मक तस्वीर

नागपुर। शराब के नशे में बेटी से कथित तौर पर गलत हरकत करने की कोशिश और लगातार होने वाले विवाद से परेशान 17 वर्षीय लड़की ने पिता के सिर पर बैट से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। घटना एमआईडीसी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

मृतक को शराब की लत

परिवार में पत्नी, 17 वर्षीय बेटी और एक छोटा बेटा है। मृतक की पत्नी घरों में काम करती हैं, जबकि उनकी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक को शराब की लत थी। शराब पीकर घर लौटने के बाद अक्सर परिवार के साथ उनका विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि लड़की का पिता शराब के नशे में बेटी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि वह बेटी पर गलत नजर रखता था और लगातार उसके करीब आने की कोशिश करता था।

पिता के व्यवहार से लड़की परेशान

पिछले करीब दो साल से पिता के व्यवहार के कारण लड़की परेशान थी। जानकारी के अनुसार पिता शराब के नशे में घर पहुंचे। उस समय घर में उनकी 17 वर्षीय बेटी और छोटा बेटा मौजूद थे। आरोप है कि पिता ने बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। लड़की ने इसका विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर लड़की ने घर में रखा लकड़ी का बैट उठा लिया और पिता के सिर पर वार कर दिया। हमले में पिता के सिर में गंभीर चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़े।

नहीं बच पाई जान

कुछ देर बाद उनकी पत्नी घर पहुंचीं। लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। इसके बाद घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। घटना की जानकारी पुलिस को आपातकालीन सेवा 112 से मिली। सूचना मिलते ही एमआईडीसी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की को हिरासत में लिया है।

Ahmedabad: 10 लाख के लालच में मासूम का अपहरण, युवती ने नाबालिगों के साथ रची साजिश, पुलिस की 10 टीमों ने सुलझाई गुत्थी

ये भी पढ़ें
Ahmedabad Kidnapping

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Oct 2026 09:51 pm

Published on:

06 Oct 2026 09:41 pm

Hindi News / National News / Nagpur: शराबी पिता की हरकतों से 2 साल से परेशान थी बेटी, रात में विवाद बढ़ा तो बैट से कर दिया हमला, अस्पताल में मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डिजिटल फ्रॉड और डीपफेक पर पीएम नरेंद्र मोदी का फोकस, बोले- तकनीक का फायदा आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे’

PM Modi news
राष्ट्रीय

180 लोगों की जान बचाने वाले स्मित मच्छार की अमेरिकी संसद में जमकर हुई वाह-वाही, सम्मानित करने के लिए लाया गया प्रस्ताव

Captain Smit Machchhar
राष्ट्रीय

Ahmedabad: 10 लाख के लालच में मासूम का अपहरण, युवती ने नाबालिगों के साथ रची साजिश, पुलिस की 10 टीमों ने सुलझाई गुत्थी

Ahmedabad Kidnapping
राष्ट्रीय

RBI Announcement: लोन लेने वाले ध्यान दें! कल RBI सुबह 10 बजे करने जा रहा बड़ी घोषणा, आ गया लेटेस्ट अपडेट

RBI Rate Hike Impact
राष्ट्रीय

ECI Protest: करीब 9 घंटे के धरने के बाद राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, प्रियंका गांधी को किया रिहा

ECI Protest news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.