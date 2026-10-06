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Thane Crime: शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, बनाए 70 से ज्यादा वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल

Dombivli Crime: डोंबिवली में एक शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसके 70 से ज्यादा वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। महिला ने संबंध रखने से इनकार किया तो आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया।
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मुंबई

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Rakesh Mishra

Oct 06, 2026

Thane Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर

Video Blackmail Case: डोंबिवली में दोस्ती का फायदा उठाकर एक विवाहित महिला को ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने महिला से नजदीकी बढ़ाकर उसके 70 से अधिक वीडियो बनाए। बाद में महिला ने संबंध रखने से इनकार किया तो युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आरोपी ने महिला के फोटो उसके पति को भी भेजे। महिला की शिकायत पर मानपाड़ा पुलिस ने कुणाल शिंगाड़े को गिरफ्तार किया है।

वीडियो के दम पर धमकाया

डोंबिवली के शिरढोण इलाके में रहने वाले कुणाल शिंगाड़े की विवाहित महिला से दोस्ती थी। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर उसने महिला से नजदीकी बढ़ाई और बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। महिला का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके 70 से अधिक वीडियो बना लिए। कुछ समय बाद महिला ने आरोपी के साथ संबंध रखने से इनकार कर दिया। महिला के इनकार के बाद आरोपी ने कथित तौर पर उसके वीडियो को हथियार बनाकर उसे धमकाना शुरू कर दिया।

महिला के पति को भेजे फोटो

वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर महिला पर दबाव बना रहा था। महिला ने जब उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया तो आरोपी ने उसके कुछ फोटो उसके पति को भेज दिए। इसके बाद महिला काफी परेशान हो गई और उसने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। महिला ने मानपाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने कुणाल शिंगाड़े को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी से पूछताछ जारी

पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला के कितने वीडियो और फोटो आरोपी के पास हैं। साथ ही इनमें से कोई सामग्री सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से दूसरे लोगों तक भेजी गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि आरोपी ने महिला के वीडियो किस अवधि में बनाए और उनका इस्तेमाल किस तरह किया। मामले में डिजिटल साक्ष्यों को अहम माना जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जरूरी साक्ष्य जुटा रही है।

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Updated on:

06 Oct 2026 08:23 pm

Published on:

06 Oct 2026 08:23 pm

Hindi News / National News / Thane Crime: शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, बनाए 70 से ज्यादा वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल

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