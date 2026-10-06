Thane Crime: शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाया, बनाए 70 से ज्यादा वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल

पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल सामग्री की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महिला के कितने वीडियो और फोटो आरोपी के पास हैं। साथ ही इनमें से कोई सामग्री सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से दूसरे लोगों तक भेजी गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि आरोपी ने महिला के वीडियो किस अवधि में बनाए और उनका इस्तेमाल किस तरह किया। मामले में डिजिटल साक्ष्यों को अहम माना जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए जरूरी साक्ष्य जुटा रही है।