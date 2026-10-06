Maharashtra Politics: चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में बगावत! शरद पवार गुट के उम्मीदवार ने उद्धव ठाकरे की बढ़ाई चिंता

उद्धव ठाकरे और शरद पवार। फाइल फोटो- पत्रिका
MLC Election 2026: स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठाकरे गुट के उम्मीदवार दिलीप घुगे के नामांकन के एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के धाराशिव जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह पाटील ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। इससे महाविकास अघाड़ी में ही आमने-सामने की स्थिति बन गई है। प्रतापसिंह पाटील ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे भी मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के दिलीप घुगे ने नामांकन दाखिल किया था। ऐसे में अब महाविकास अघाड़ी के सामने अपने उम्मीदवार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि प्रतापसिंह पाटील ने दावा किया कि दिलीप घुगे अपना नामांकन वापस ले लेंगे। राजेश टोपे ने भी कहा कि ठाकरे गुट के साथ बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि घुगे अपना नामांकन वापस ले लेंगे।
इस सीट पर महायुति के भीतर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। महायुति की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट के पूर्व विधायक सतीश चव्हाण ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं भाजपा के पूर्व शिक्षा अधिकारी एमके देशमुख ने बगावत का ऐलान कर दिया है। देशमुख ने बुधवार को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की है। इससे महायुति में भी चुनाव से पहले ही खींचतान खुलकर सामने आ गई है। एमके देशमुख पूर्व शिक्षा अधिकारी हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सेवानिवृत्त हुए थे।
विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार अतुल सावे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन बाद में अपना नामांकन वापस ले लिया था। उस समय चर्चा थी कि भाजपा की ओर से उन्हें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का आश्वासन दिया गया था। मराठवाड़ा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस समय प्रमुख दावेदारों में महायुति के सतीश चव्हाण, ठाकरे गुट के दिलीप घुगे, शरद पवार गुट के प्रतापसिंह पाटील और भाजपा के एम.के. देशमुख शामिल हैं। इनके अलावा रविराज साबळे और रमेश पाटील भी चुनाव मैदान में हैं।
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