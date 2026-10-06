Ahmedabad: 10 लाख के लालच में मासूम का अपहरण, युवती ने नाबालिगों के साथ रची साजिश, पुलिस की 10 टीमों ने सुलझाई गुत्थी

घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में संदिग्ध युवती व अन्य आरोपियों का सुराग लगा। करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों की लोकेशन सोला सिविल हॉस्पिटल के पास मिली। इनके शहर छोड़कर भागने की आशंका को देखते हुए साबरमती रेलवे स्टेशन, राणीप बस स्टैंड, एयरपोर्ट व अन्य स्टेशनों पर नाकाबंदी की गई। इससे आरोपी घबरा गए। पकड़े जाने के डर से उन्होंने अपहृत बच्चे को न्यू राणीप इलाके में तालाब के दूसरे छोर पर छोड़ दिया। बच्चे के मिलने के बाद युवती का भी सुराग लग गया और उसे पकड़ लिया गया। इस मामले में रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड के पास से दो नाबालिग को हिरासत में ले लिया।