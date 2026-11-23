दरअसल, बिहार के सेशन जज ने एक मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पुलिस अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया तो जज ने इसे 'कोर्ट के खिलाफ अपराध' माना और अधिकारी को दोषी ठहराते हुए उस पर जुर्माना भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या सेशन जज को ऐसा करने का कानूनी अधिकार था? पीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या जज अपने कोर्टरुम में जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को बुला सकता है और उनके पेश नहीं होने को कोर्ट के सामने किया गया अपराध मानते हुए उसी दिन सजा सुना सकते हैं?