Tukaram Mundhe: एफडीए के अधिकारियों को मंत्री की सीधी चेतावनी, कार्यक्षेत्र से बाहर कार्रवाई की तो होंगे सस्पेंड

इस बीच खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 14 और 15 अक्टूबर को कोंकण और पुणे में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान खुलासा हुआ कि खराब खाद्य सामग्री को नष्ट करने के बजाय दोबारा खुले बाजार में बेचने की कोशिश की गई। अभियान में कुल 48 लाख 8 हजार 924 रुपए का संदिग्ध और खराब खाद्य भंडार सामने आया था। इस मामले में भिवंडी, अंबरनाथ और खेड़ के चाकण-निघोजे क्षेत्र में स्थित बड़ी कंपनियों के पांच गोदामों के लाइसेंस तत्काल निलंबित किए गए थे। इसके अलावा बिना लाइसेंस कारोबार कर रहे दो प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया था।