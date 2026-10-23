Bihar MLC Election: शिक्षकों की सीट पर अब तक 30.19% और स्नातकों पर 12.88% हुआ मतदान, बवाल के बाद अनंत सिंह के समर्थक हिरासत में

Bihar MLC Voting News: बिहार में हो रहे विधान परिषद चुनावों में शुरूआती 4 घंटों में मतदान के अपडेट सामने आ गए हैं। इस समय बिहार विधानपरिषद (Bihar Legislative Council) की 8 सीटों पर चुनाव जारी है। इन आठ सीटों के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। शुरुआती चार घंटों में ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। दोपहर तक शिक्षक सीटों पर 30.19 प्रतिशत और स्नातक सीटों पर 12.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। आठों सीटों पर कुल 150 उम्मीदवार खडे हुए हैं और कुल 5.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे।