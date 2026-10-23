अभिजीत दीपके ने चीन और ट्रंप के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा, सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी उठाए सवाल

अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में लिखा कि चीन को लाल आंख नहीं दिखाई जा रही और ट्रंप के सामने भी बात नहीं रखी जा रही। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। दीपके इससे पहले भी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने अमेरिकी सामान पर टैरिफ, अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद और रूस से तेल आयात के मुद्दे उठाए थे। उन्होंने इन मुद्दों के जरिए सरकार की विदेश और व्यापार नीति की आलोचना की थी।