‘सी यू देयर’: CJP के बाद AISA की नेहा बोरा ने दिया समर्थन, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन का बड़ा प्रदर्शन

AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने और 2023 के कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाने और 2023 के कानून को वापस लेने की हमारी मांग 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक आंदोलन का रूप लेगी।