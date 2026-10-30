30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

CJP के सौरव दास की नागरिकता की जांच की मांग, मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को भेजा नोटिस

Saurav Das Nationality Controversy: CJP के सह-संयोजक सौरव दास की नागरिकता की जांच कराने और उनके X-इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Sheikh

Updated: 30 Oct 2026, 12:26 PM IST

Madras High Court

सौरव दास की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। (फोटो सोर्स-ANI)

CJP News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें उनकी नागरिकता की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही उनके X और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने और न्यायपालिका के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने से रोकने की मांग भी की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

सौरव दास हाल के दिनों में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब उनकी नागरिकता और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों को लेकर मामला अदालत तक पहुंच गया है। याचिका में केंद्र सरकार से उनकी राष्ट्रीयता की जांच कराने और इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है।

नागरिकता को लेकर उठाए गए सवाल

याचिकाकर्ता ने अदालत में सौरव दास की नागरिकता को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि उनकी राष्ट्रीयता की जांच की जानी चाहिए। इस मामले में अब गृह मंत्रालय को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।

सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की भी मांग

याचिका में सौरव दास के सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर भी अदालत से दखल देने की अपील की गई है। इसमें उनके X और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने की मांग शामिल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सौरव दास न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ की गई टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही अदालत से मांग की गई है कि सौरव दास को न्यायपालिका और उसके जजों के खिलाफ इस तरह के बयान देने से रोका जाए।

गृह मंत्रालय को देना होगा जवाब

मद्रास हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। इसके बाद अब केंद्र सरकार को अदालत के सामने अपना जवाब रखना होगा। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान याचिका में उठाए गए सवालों और सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की मांग पर चर्चा होगी।

इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। सौरव दास के अकाउंट बंद करने या उनकी नागरिकता को लेकर कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP

Updated on:

30 Oct 2026, 12:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP के सौरव दास की नागरिकता की जांच की मांग, मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को भेजा नोटिस

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

CJP

Rahul Gandhi Rally Delhi: दिवाली की खरीदारी के बीच रैली की तारीख बदलने की मांग, सोनिया गांधी को व्यापारियों ने लिखी चिट्ठी

Rahul Gandhi rally Delhi
राष्ट्रीय

IDBI बैंक के निजीकरण पर बरसे राहुल गांधी, बोले- कनाडाई कंपनी को बेच रही सरकार, खत्म हो जाएगा आरक्षण

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

9.30 बजे सुबह इंदिरा की हत्या, शाम 6.45 बजे राजीव बने पीएम, जानिए नौ घंटे की पूरी कहानी

Know how Rajiv Gandhi became PM immediately after Indira Gandhi assassination, Story of Rajiv Gandhi becoming PM
राष्ट्रीय

रैली टालने के लिए दिल्ली के व्यापारियों ने अब सोनिया गांधी से की अपील, कहा- राहुल गांधी ने मना कर दिया, आपसे आखिरी उम्मीद

Sonia Gandhi Case
राष्ट्रीय

वाराणसी में भाजपा की हार: ‘पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया है, आम जनता ने नहीं’, ओपी राजभर के इस बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी

OP Rajbhar Statement
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.