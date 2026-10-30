CJP के सौरव दास की नागरिकता की जांच की मांग, मद्रास हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को भेजा नोटिस

CJP News: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें उनकी नागरिकता की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही उनके X और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करने और न्यायपालिका के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान देने से रोकने की मांग भी की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।