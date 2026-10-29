वाराणसी में भाजपा की हार: ‘पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया है, आम जनता ने नहीं’, ओपी राजभर के इस बयान पर कांग्रेस ने ली चुटकी

ओपी राजभर ने इस नतीजे को आम चुनावों से अलग बताते हुए कहा कि MLC चुनाव में पढ़े-लिखे मतदाता वोट करते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में आम मतदाता हिस्सा लेते हैं। उनका तर्क था कि विधान परिषद के इन चुनावों के नतीजों के आधार पर विधानसभा चुनावों का आकलन नहीं किया जाना चाहिए। राजभर ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के पुराने शासन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने लंबे कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों की अनदेखी की।