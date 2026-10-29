बैलेट पेपर से हुए 28 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक जीत, प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी से पूछा- अब क्या कहेंगे?

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी को घेरा। (फाइल फोटो-ANI)
MLC Election Results 2026: बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाले राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर घेरा है। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन जब 28 सीटों पर इसी तरीके से चुनाव हुए तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, यह देखने की जरूरत है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने प्रदर्शन पर विचार करने की सलाह दी। हालांकि, सभी नतीजे आने के बाद कांग्रेस के खाते में एक सीट आई है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 16 सीटें जीती हैं।
जोशी ने अपने बयान में कर्नाटक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है और मंत्रिमंडल भी उसकी पार्टी का है, फिर भी विधान परिषद की चारों सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। जोशी ने इसी आधार पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव के नतीजों पर विचार करना चाहिए।
नागपुर में कांग्रेस की जीत ने चुनाव की तस्वीर में अहम मोड़ ला दिया। यहां कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों से हरा दिया। वंजारी को कुल 67,231 वोट मिले, जबकि कोहले के खाते में 63,960 वोट आए।
इस मुकाबले में पहली वरीयता के वोटों की गिनती के बाद भाजपा उम्मीदवार आगे थे। लेकिन कोई भी उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वोट हासिल नहीं कर सका। इसके बाद दूसरी वरीयता के वोट गिने गए और यहीं बाजी पलट गई। वंजारी ने जीत दर्ज कर नागपुर की सीट कांग्रेस के पास बनाए रखी।
इन 28 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदान हुआ था। अंतिम नतीजों में एनडीए ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पांच सीटें मिलीं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नागपुर में जीत दर्ज की, लेकिन कर्नाटक की चारों सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा।
कुल नतीजे कांग्रेस के लिए राहत और चिंता, दोनों लेकर आए। नागपुर में जीत से पार्टी को एक सीट मिली, लेकिन बाकी सीटों पर उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। वहीं, जोशी ने इसी चुनाव को आधार बनाकर राहुल गांधी की बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग पर सवाल उठाए हैं। अब इस राजनीतिक बहस के बीच चुनाव का अंतिम नतीजा साफ है। कांग्रेस पूरी तरह खाली हाथ नहीं रही, लेकिन 28 सीटों में उसे सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा।
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