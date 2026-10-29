बैलेट पेपर से हुए 28 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक जीत, प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी से पूछा- अब क्या कहेंगे?

MLC Election Results 2026: बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाले राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों पर घेरा है। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन जब 28 सीटों पर इसी तरीके से चुनाव हुए तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, यह देखने की जरूरत है। उन्होंने राहुल गांधी को अपने प्रदर्शन पर विचार करने की सलाह दी। हालांकि, सभी नतीजे आने के बाद कांग्रेस के खाते में एक सीट आई है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 16 सीटें जीती हैं।