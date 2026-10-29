रेस कोर्स मस्जिद पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, 4 हफ्ते में वक्फ बोर्ड के पक्ष पर फैसला लेगा केंद्र

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया था कि मस्जिद पर तोड़फोड़ का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद में आने-जाने के रास्ते में बाधा पैदा होने के कारण नमाजियों को वहां पहुंचने में परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भी पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। सैयद अहमद सऊद का कहना है कि धार्मिक आचरण के अपने स्वतंत्र अधिकार के तहत वह इस मामले में याचिका दाखिल करने के हकदार हैं और उन्हें मस्जिद में प्रवेश से वंचित किया गया है।