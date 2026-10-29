एक फोन कॉल के बाद बदला कोर्ट का नियम! जस्टिस संजय कुमार ने वकीलों को लेकर लिया बड़ा फैसला

मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, फोन पर हुई बातचीत के दौरान महिला कोर्ट अधिकारी के साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि फोन करने वाले व्यक्ति ने किस वजह से अधिकारी से संपर्क किया था और विवाद किस बात को लेकर हुआ। फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान और घटना से जुड़ी दूसरी जानकारियां भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई हैं।