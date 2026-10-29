MLC Election Result: मोदी की रैली में आए वे 10 लाख लोग कहां गए? वाराणसी में भाजपा की हार पर AAP ने उड़ाया मजाक

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। संजय सिंह ने दावा किया कि वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और दोबारा मतगणना के बाद भी जीत नहीं मिली। उन्होंने पोस्ट में दावा किया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा 16,990 वोटों से जीत चुके हैं। संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए लिखा कि 'ज्ञानू, जीत का प्रमाणपत्र दो- तुम्हारे बॉस हार गए हैं।'