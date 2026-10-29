दिल्ली-NCR में पटाखे जले तो बढ़ेगा प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या पूरी तरह लगाना चाहते हैं रोक?

Delhi NCR Pollution: दिल्ली-NCR में पटाखे जलाने की इजाजत मिले या पूरी तरह रोक लगा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यही सवाल सामने आया। अदालत ने कहा कि पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण बढ़ना तय है। वहीं, अदालत की मदद कर रहीं न्याय मित्र ने पिछले साल दी गई छूट, ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि क्या वह पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कर रही हैं।