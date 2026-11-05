Loktantra Bachao Rally: संविधान की लड़ाई या सियासी शक्ति प्रदर्शन? अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस को घेरा, चुनावों पर भी किया बड़ा दावा

Ashwini Vaishnaw Jaipur Rally: जयपुर में गुरुवार को बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि वो संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अव्यवस्था फैला रही है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में वैष्णव ने विपक्ष को संसद में खुली चर्चा का न्योता दिया और भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी-एनडीए की जीत पक्की है।