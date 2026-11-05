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Loktantra Bachao Rally: संविधान की लड़ाई या सियासी शक्ति प्रदर्शन? अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस को घेरा, चुनावों पर भी किया बड़ा दावा

Loktantra Bachao Rally: संविधान की प्रति हाथ में लेकर राजनीति करने के आरोप से लेकर संसद में खुली बहस के न्योते तक, जयपुर में केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष को कई मोर्चों पर घेरा। अग्निवीर योजना और आगामी चुनावों पर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा।
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भारत

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Manoj Vashisth

Updated: 5 Nov 2026, 11:46 AM IST

Ashwini Vaishnaw

Ashwini Vaishnaw : अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप; राहुल गांधी को संसद में आने की चुनौती (फोटो सोर्स: ANI)

Ashwini Vaishnaw Jaipur Rally: जयपुर में गुरुवार को बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ अपना रुख साफ कर दिया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि वो संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अव्यवस्था फैला रही है। ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में वैष्णव ने विपक्ष को संसद में खुली चर्चा का न्योता दिया और भरोसा जताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी-एनडीए की जीत पक्की है।

Ashwini Vaishnaw Jaipur Rally: कांग्रेस संविधान की भावना के विरोध में काम करती है

राजस्थान की राजधानी में इस अभियान के दौरान राजनीति जमकर गरमाई रही। अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी संविधान की भावना के विरोध में काम करती है। उन्होंने साफ-साफ कहा, लोकतंत्र की रक्षा करना महज राजनीतिक नारा नहीं, सरकार की असली जिम्मेदारी है।

वैष्णव ने कहा कि बीजेपी और एनडीए संविधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जबकि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है। उनका ये भी कहना था कि जो नेता बार-बार संविधान की प्रति दिखाते हैं, वे उसके असली सिद्धांतों की परवाह नहीं करते। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बीजेपी लोगों के बीच जाकर लोकतंत्र की रक्षा का संदेश दे रही है।

Rahul Gandhi Narendra Modi Debate: राहुल गांधी की चुनौती पर संसद का रास्ता सुझाया

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर भी वैष्णव बोले। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुली बहस की राहुल गांधी की चुनौती पर बीजेपी कभी पीछे हटने वाली नहीं है। वो हर मुद्दे पर विपक्ष से संसद में बहस के लिए तैयार हैं।

रेल मंत्री ने संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बताया और कहा, राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत वहीं होनी चाहिए। यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब सत्ता और विपक्ष दोनों लगातार एक-दूसरे पर लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर आरोप लगा रहे हैं।

विधानसभा चुनावों में जीत का भरोसा

विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए वैष्णव ने दावा किया कि जनता का भरोसा बीजेपी और एनडीए पर ही है। उन्होंने पूरा विश्वास जताया कि अलग-अलग राज्यों में उनका गठबंधन शानदार जीत दर्ज करेगा। चुनावी नतीजे भले ही मतदाताओं पर निर्भर हैं, मगर मंत्री की बात पार्टी के आत्मविश्वास को दिखाती है।

Agniveer Scheme Update: अग्निवीर योजना पर सरकार का पक्ष

अग्निवीर योजना पर भी मंत्री ने अपनी बात रखी। हाल ही में जवानों की सेवा अवधि बढ़ाने के फैसले पर उन्होंने कहा कि ये योजना शुरुआत से ही एक नया प्रयोग थी, और सरकार ने लगातार अनुभव के आधार पर इसकी समीक्षा की। पिछले चार साल के अनुभवों से सामने आया है कि युवा शारीरिक रूप से भी तैयार हैं, तकनीकी चुनौतियों से भी निपट सकते हैं। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रक्षा बलों के हित में ये फैसला लिया।

गोविंद देवजी मंदिर में किए दर्शन

जयपुर दौरे में वैष्णव ने ऐतिहासिक गोविंद देवजी मंदिर में दर्शन भी किए। इस मौके पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा समेत बीजेपी के दर्जनों नेता भी मौजूद रहे।

बीजेपी का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं है। पार्टी देशभर में इस संदेश के साथ कार्यक्रम कर रही है। मकसद साफ है। विपक्ष के आरोपों की काट देना और अपने राजनीतिक नजरिए को खुलकर जनता के सामने रखना।

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Updated on:

5 Nov 2026, 11:46 AM IST

Published on:

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