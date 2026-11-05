मोदी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिली कानूनी छूट खत्म करने पर कर रही विचार

आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर यूजर्स द्वारा डाले गए कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म को कानूनी जिम्मेदारी से बचाता है, बशर्ते वे तय नियमों का पालन करें। इसी सुरक्षा की बदौलत मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियां यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर विशाल कारोबार खड़ा कर सकीं, क्योंकि उन्हें हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट की कानूनी जवाबदेही नहीं उठानी पड़ी। इस सुरक्षा को कमजोर करने या हटाने की किसी भी कोशिश का टेक उद्योग और नागरिक संगठनों की ओर से कड़ा विरोध होने की संभावना है।