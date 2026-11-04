नरसिम्हा राव को हटवा नहीं पाए तो बागी हो गए थे अर्जुन सिंह, सोनिया से मिल कर आए और एनडी तिवारी को घोषित कर दिया अध्यक्ष

1957 – 1960 निर्दलीय विधायक मझौली (म.प्र. विधानसभा) पहली बार विधानसभा चुनाव जीता।

1960 कांग्रेस सदस्यता — भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए।

1962 – 1967 राज्य मंत्री (म.प्र. सरकार) मझौली (म.प्र. विधानसभा) द्वारका प्रसाद मिश्रा सरकार में राज्य मंत्री रहे।

1967 – 1972 विधायक उमरिया (उपचुनाव) चुरहट से हारने के बाद उमरिया उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे।

1972 – 1977 कैबिनेट मंत्री चुरहट (म.प्र. विधानसभा) प्रकाश चंद्र सेठी और श्यामाचरण शुक्ल मंत्रिमंडलों में शिक्षा मंत्री रहे।

1977 – 1980 नेता प्रतिपक्ष चुरहट (म.प्र. विधानसभा) जनता पार्टी सरकार के दौर में म.प्र. विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे।

1980 – 1985 मुख्यमंत्री (प्रथम कार्यकाल) चुरहट (म.प्र. विधानसभा) 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985। चंबल डकैतों का ऐतिहासिक आत्मसमर्पण (1982) और भोपाल गैस त्रासदी (1984)।

मार्च 1985 मुख्यमंत्री (द्वितीय कार्यकाल) चुरहट 11 मार्च 1985 को दूसरी बार शपथ ली, लेकिन 1 दिन बाद ही पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

मार्च 1985 – नवं 1985 राज्यपाल (पंजाब) पंजाब राज्य 14 मार्च से 14 नवंबर 1985। ऐतिहासिक राजीव-लौंगोवाल पंजाब शांति समझौते में केंद्रीय भूमिका निभाई।

1985 – 1986 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री दक्षिण दिल्ली (लोकसभा) राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे।

1986 – 1988 केंद्रीय संचार मंत्री दक्षिण दिल्ली (लोकसभा) राजीव गांधी मंत्रिमंडल में संचार मंत्रालय संभाला।

1988 – 1989 मुख्यमंत्री (तृतीय कार्यकाल) खरसिया (म.प्र. विधानसभा) 14 फरवरी 1988 से 23 जनवरी 1989 तक म.प्र. के 12वें मुख्यमंत्री रहे।

1991 – 1994 केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री सतना (लोकसभा) पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में सदन के नेता (जुलाई-नवंबर 1991)।

1995 – 1998 सह-संस्थापक (ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस - तिवारी) — नरसिम्हा राव से मतभेदों के बाद एन.डी. तिवारी के साथ मिलकर अलग पार्टी बनाई; 1998 में पुनः कांग्रेस में वापसी की।

2000 – 2006 राज्यसभा सांसद (प्रथम कार्यकाल) मध्य प्रदेश वर्ष 2000 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार (Outstanding Parliamentarian Award) से सम्मानित किया गया।

2004 – 2009 केंद्रीय मानव संसाधन विकास (HRD) मंत्री राज्यसभा (म.प्र.) डॉ. मनमोहन सिंह (UPA-1) सरकार में 27% OBC आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक 93वां संविधान संशोधन कराया।