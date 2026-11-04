4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

महादेव बेटिंग ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के कुछ दिन बाद बड़ी कार्रवाई

महादेव बेटिंग ऐप के को-फाउंडर रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिली है। सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के बाद भारतीय एजेंसियां अब उप्पल को भारत लाने की कोशिश में हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Updated: 4 Nov 2026, 7:56 PM IST

Mahadev Betting App

महादेव बेटिंग ऐप के को-फाउंडर रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार(Photo-X/@bhavatoshsingh)

Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में भारतीय एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इस सट्टेबाजी ऐप के को-फाउंडर और प्रमुख आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गिरफ्तारी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के कुछ दिन बाद हुई है। हालांकि, भारतीय एजेंसियों को फिलहाल उप्पल की गिरफ्तारी की जानकारी अनौपचारिक माध्यमों से मिली है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से भारत को अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। भारतीय अधिकारी औपचारिक माध्यमों से जानकारी जुटाने और उप्पल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश कर रहे हैं।

सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल पर कार्रवाई


रवि उप्पल की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव बेटिंग ऐप के दूसरे कथित मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर इस कथित अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के प्रमुख संचालकों में शामिल रहे हैं। दोनों पर करोड़ों रुपये के अवैध लेन-देन और सट्टेबाजी सिंडिकेट चलाने के आरोप हैं।

प्रशांत किशोर का सीएम सम्राट चौधरी पर तंज, बोले- जब तक मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मनोरंजन चलता रहेगा

ये भी पढ़ें
Prashant Kishor statement

Ravi Uppal Dubai: 2023 में जारी हुआ था इंटरपोल रेड नोटिस


छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला रवि उप्पल दुबई से भी अपना कारोबार संचालित करता था। अक्टूबर 2023 में उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में दुबई अधिकारियों ने उसे हिरासत में लिया था। हालांकि, करीब 45 दिन बाद उसे छोड़ दिया गया था। इस बीच ED ने जनवरी 2024 में UAE को उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा था।

पिछले साल 4 नवंबर को छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उप्पल UAE छोड़कर भाग गया था और उसके वानुअतु में रहने की आशंका जताई गई थी। हाल ही में उसके UAE लौटने की जानकारी सामने आई थी।

रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के पास वानुअतु के पासपोर्ट


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दोनों के पास वानुअतु के पासपोर्ट हैं। आरोप है कि भारत से बाहर जाने के बाद दोनों ने ये पासपोर्ट हासिल किए थे।

भगवंत मान पर राहुल गांधी के बयान से भड़की AAP, सौरभ भारद्वाज ने पूछा- CM योगी पर ऐसी बात क्यों नहीं कही?

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi on Bhagwant Mann

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 7:56 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / महादेव बेटिंग ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के कुछ दिन बाद बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

नरसिम्हा राव को हटवा नहीं पाए तो बागी हो गए थे अर्जुन सिंह

Congress
राष्ट्रीय

भगवंत मान पर राहुल गांधी के बयान से भड़की AAP, सौरभ भारद्वाज ने पूछा- CM योगी पर ऐसी बात क्यों नहीं कही?

Rahul Gandhi on Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर का सीएम सम्राट चौधरी पर तंज, बोले- जब तक मुख्यमंत्री हैं, ऐसा मनोरंजन चलता रहेगा

Prashant Kishor statement
राष्ट्रीय

धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले- बिहार आएंगे तो अच्छे से सबक सिखाएंगे

lord krishna remark news
राष्ट्रीय

बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फुलवारीशरीफ थाने के 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, रिश्वत लेकर दो लोगों को छोड़ने का आरोप

Bihar Police
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.