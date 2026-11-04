महादेव बेटिंग ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण के कुछ दिन बाद बड़ी कार्रवाई

Mahadev Betting App Case: महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में भारतीय एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। इस सट्टेबाजी ऐप के को-फाउंडर और प्रमुख आरोपी रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह गिरफ्तारी सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के कुछ दिन बाद हुई है। हालांकि, भारतीय एजेंसियों को फिलहाल उप्पल की गिरफ्तारी की जानकारी अनौपचारिक माध्यमों से मिली है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से भारत को अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। भारतीय अधिकारी औपचारिक माध्यमों से जानकारी जुटाने और उप्पल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश कर रहे हैं।