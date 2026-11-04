CEC ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत के आरोपों की फिर से होगी जांच, कांग्रेस नेता बोले- दोषी को मिले सजा

कोल्लम के रहने वाले ठेकेदार साजन ने गृह मंत्री को नई शिकायत दी है। साजन का दावा है कि वह PATI-BEL कंपनी के काम से जुड़ा था और इंजीनियर ली सी बीन के साथ काम करता था। उसने आरोप लगाया कि ली ने उसे बताया था कि 17 करोड़ के बिल पास कराने के लिए ज्ञानेश कुमार ने 2 करोड़ रुपये मांगे थे। रिश्वत नहीं देने के कारण कंपनी के बिल अटके रहे और स्थानीय ठेकेदारों व सप्लायरों को भुगतान नहीं हो पाया।