पत्नी से विवाद के बीच IPS भानू प्रताप सिंह पर कार्रवाई, खगड़िया SP पद से हटाए गए, शैलेन्द्र सिंह को मिली कमान

भानू प्रताप सिंह और पूजा सिंह की शादी साल 2016 में हुई थी। पूजा के मुताबिक, उस समय भानू प्रताप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनके पास कोई नौकरी नहीं थी। पूजा ने उस दौर में उनका साथ देने का फैसला किया था। बाद में भानू प्रताप सिंह का चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हुआ। वह 2021 बैच के अधिकारी हैं और खगड़िया के SP की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।