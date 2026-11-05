RSS का संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक एजेंडा, जानिए शाखाओं की संख्या से लेकर नशामुक्ति अभियान तक की पूरी योजना

RSS Annual Meeting: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तीन दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक का बुधवार को डेली कॉलेज परिसर में समापन हुआ। इसमें देशभर से 401 प्रतिनिधि शामिल हुए। शताब्दी वर्ष के दौरान संघ की गतिविधियों, शाखा विस्तार, सामाजिक कार्यों और आगामी संगठनात्मक बदलावों की समीक्षा की गई। बैठक में युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई। संघ अब सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नशे के विरुद्ध जनजागरण करेगा। साथ ही नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं के पुनर्वास और काउंसलिंग के लिए भी काम करेगा। बैठक के बाद संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया कि देशभर में वर्तमान में 63,208 स्थानों पर 99,423 शाखाएं संचालित हो रही हैं। वर्ष 2025 की तुलना में शाखाओं की संख्या में 12,025 की वृद्धि हुई है। इसी तरह साप्ताहिक मिलन की संख्या बढकऱ 34,982 हो गई है, जो पिछली बार से 2,612 अधिक है। शताब्दी वर्ष के दौरान देशभर में 65,664 हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें 4 करोड़ 93 लाख 76 हजार लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में शाखाओं की संख्या में डेढ़ सौ गुना वृद्धि हुई है।