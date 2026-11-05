तमिलनाडु में मिली 5 हजार साल पुरानी शिलाचित्रों की खोज, चट्टानों पर दिखी मानव और हिरण की आकृति



विजयरंगम और इम्मैनुएल ने चित्रों की शैली, संरचना और रंगों के आधार पर इन्हें लगभग 5,000 वर्ष पुराना तथा नवपाषाण काल का माना है। कला इतिहासकार के. टी. गांधीराजन का कहना है कि ये चित्र उत्तर नवपाषाण काल के कहे जा रहे हैं और इतनी स्पष्टता के साथ संरक्षित शिलाचित्र अत्यंत दुर्लभ हैं। उनके अनुसार हिरण की आकृति और उसके सींगों का चित्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जबकि मानव आकृति बाद के समय में जोड़ी गई हो सकती है।