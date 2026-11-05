नौकरी और परिवार की जिम्मेदारी के बीच बड़ा सपना, अंटार्कटिका में अकेले स्कीइंग करेंगे नीरज चौधरी

Neeraj Chaudhary: परिवार की जिम्मेदारियां, सरकारी नौकरी और दो बेटियों की परवरिश… इन सबके बीच एक ऐसा सपना भी है, जिसके लिए हौसले के साथ खुद पर भरोसा होना जरूरी है। सीकर मूल के जयपुर निवासी माउंटेनियर नीरज चौधरी अब दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक अंटार्कटिका में अकेले 1200 किलोमीटर का सफर तय करने जा रहे हैं। 10 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में वे हर्क्यूलिस इनलेट से साउथ पोल तक स्कीइंग करेंगे। करीब 50 से 60 दिन चलने वाले इस सफर में न कोई साथी होगा, न रास्ते में मदद और न ही खाने-पीने या ईंधन की कोई व्यवस्था। खास बात यह है कि इस पूरे अभियान का खर्च भी वे खुद उठा रहे हैं। उनके इस मिशन का नाम है 'प्रोजेक्ट साहस'।