Patrika Explainer: अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन क्यों? सरकार ने बदले अग्निपथ के नियम, जानिए क्या होगा फायदा

Agniveer Scheme: दीपावली से ठीक पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निवीर चार साल की सेवा पूरी होने के बाद दो साल और सेना में काम कर सकते है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों के लिए दो साल की अतिरिक्त सेवा का रास्ता तैयार किया है। इसके बाद इच्छुक अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।