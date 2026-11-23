सावरकर पर किताब में लिखी बातों को लेकर सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस। (फाइल फोटो-IANS)
Savarkar Controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीर सावरकर के बारे में लिखी गई कुछ बातों पर उनके परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सावरकर के वंशज सत्यकी सावरकर ने सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो पुणे जिला अदालत में याचिका दायर की जाएगी।
यह मामला सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' से जुड़ा है। सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर के मुताबिक, किताब के पेज नंबर 201 और 443 पर वीर सावरकर के बारे में गलत जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि इन बातों से सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा है और यह मानहानि का मामला है।
इसी को लेकर सत्यकी सावरकर ने अपने वकीलों के जरिए सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भिजवाया है। इसमें उनसे किताब में लिखी गई बातों के समर्थन में तथ्य और सबूत पेश करने को कहा गया है। यानी अब सोनिया गांधी को बताना होगा कि किताब में सावरकर के बारे में जो बातें लिखी गई हैं, उनका आधार क्या है।
वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि सोनिया गांधी को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में जवाब नहीं मिलता है तो सत्यकी सावरकर पुणे जिला अदालत का रुख करेंगे। फिलहाल इस मामले में मानहानि को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
वकील ने यह भी बताया कि मामले के दूसरे कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है। आगे की जांच में यदि कोई और कानूनी प्रावधान लागू होता है तो उसके तहत भी कदम उठाए जा सकते हैं।
इस कानूनी नोटिस के बाद अब सोनिया गांधी के जवाब का इंतजार रहेगा। उनके सामने किताब में लिखी बातों का आधार बताने का सवाल है। वहीं, सत्यकी सावरकर ने साफ कर दिया है कि जवाब नहीं मिलने पर वे अदालत जाएंगे। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में और चर्चा में रह सकता है।
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