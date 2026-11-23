Savarkar Controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीर सावरकर के बारे में लिखी गई कुछ बातों पर उनके परिवार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सावरकर के वंशज सत्यकी सावरकर ने सोनिया गांधी को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि अगर तय समय में जवाब नहीं मिला तो पुणे जिला अदालत में याचिका दायर की जाएगी।