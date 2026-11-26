Cockroach Janta Party: मुंबई पुलिस की कार्रवाई के घेरे में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेता हैं। पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका व सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मामला 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर दादर के शिवाजी पार्क में बिना अनुमति हुए प्रदर्शन की FIR से जुड़ा है।