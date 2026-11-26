Cockroach Janta Party : 1. CJP के तीन नेताओं पर लुकआउट सर्कुलर, मुंबई पुलिस ने बताई वजह (फोटो सोर्स: ANI)
Cockroach Janta Party: मुंबई पुलिस की कार्रवाई के घेरे में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेता हैं। पुलिस ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका व सौरव दास के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मामला 2 अक्टूबर, गांधी जयंती पर दादर के शिवाजी पार्क में बिना अनुमति हुए प्रदर्शन की FIR से जुड़ा है।
अधिकारी के मुताबिक, "उनके देश छोड़ने की आशंका थी, इसलिए उनके खिलाफ LOC जारी किया गया।"
दास के खिलाफ सर्कुलर की बात गुरुवार को तब सामने आई, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी। दास ने कोर्ट से ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी है। उन्हें 23 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया था। तब तक यह साफ नहीं था कि सर्कुलर किस मामले में जारी हुआ।
गृह मंत्रालय के अनुसार, दास के खिलाफ LOC 22-23 नवंबर की रात जारी हुआ। यह 3 अक्टूबर को FIR दर्ज होने के सात हफ्ते से ज्यादा बाद की बात है।
दास के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि एयरपोर्ट पर रोके जाते समय दास को किसी LOC की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने इसकी सामग्री बताने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया।
विदेश मंत्रालय ने अलग से यात्रा रोकने की वजह चेन्नई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का कारण बताओ नोटिस बताया है। नोटिस में दास से जन्मस्थान पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
FIR में दीपके, रांका और दास के अलावा प्रणव अहिरे, अजिंक्य शिंदे, आफरीन नवाज, सौम्या कोर्डे, अंकित भारद्वाज, विजय मालंगी और योगेश इंगले नामजद हैं। इनके साथ 400 से अधिक समर्थकों पर दादर में अवैध रूप से जमा होने और नारेबाजी करने का आरोप है।
इसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 189 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 223 (लोक सेवक के वैध आदेश की अवहेलना) लगाई गई हैं। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (अव्यवस्था रोकने के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक का अधिकार) और 135 (पुलिस आदेश का उल्लंघन) भी शामिल हैं।
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह FIR NEET पेपर लीक से जुड़े उन मामलों से अलग है, जिन्हें वापस लेने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
CJP ने 2 अक्टूबर के प्रदर्शन को 'चलो मुंबई' नाम दिया था। यहीं से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग का व्यापक अभियान शुरू हुआ।
पुलिस ने मैदान में जमावड़े पर प्रतिबंधों और दादर निवासियों की ट्रैफिक व शोर संबंधी चिंताओं का हवाला देकर अनुमति नहीं दी थी। फिर भी उस शाम 4,000 से अधिक लोग पहुंचे। भीड़ में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, अभिनेत्री शबाना आजमी और फिल्मकार आनंद पटवर्धन भी थे। दीपके ने सभा को संबोधित किया, जबकि दास और रांका भी मौजूद रहे।
पुलिस के अनुसार, मुंबई पुलिस के 300 जवान और अतिरिक्त बल तैनात थे। मैदान की ओर जाने वाली सड़कें बंद की गईं, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया और प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हुआ। उस दिन दीपके ने मंच से पुलिस का आभार जताते हुए कहा था, "हमें मुंबई पुलिस से प्यार है, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस जैसी नहीं है और उसने बर्बरता नहीं की।"
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